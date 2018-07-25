В честь праздника красавица устроила пляжную вечеринку. На ней присутствовали только самые близкие люди.

В честь праздника красавица устроила пляжную вечеринку. На ней присутствовали только самые близкие люди.Актриса ипевица взбудоражила поклонников фотографией, на которой она отмечает свой деньрождения в компании близких и родных. Физическая форма и фигура Джениферпривела в восторг поклонников и подписчиков. Они отметили, что так выглядит в49 лет – это большой труд.На фото ДжейЛо и ее гости позируют с бутылками шампанского в руках. Рядом с ней стоит и еевозлюбленный – экс-бейсболит Алекс Родригес. Он поздравил звезду в праздником,написав в социальной сети, что рад дарить певице счастье. "Дженнифер нашларадость в том, чтобы делиться с другими. Я надеюсь, что мы можем подаритьсчастье человеку, который 365 дней в году посвящает нашим детям, семьям ицелому миру. Я люблю тебя", – написал спортсмен.Помимо групповогоснимка певица опубликовала и другие кадры с семейного отдыха. На фотографиивидно как певица купается в море. Также в профиле Джей Ло появилось видео сзажигательным танцем. В итоге поклонники в один голос заявили, что Дженнифер невыглядит на свой возраст, а ее фигура – просто идеальна."Всем бы таквыглядеть", – написал подписчик. "Я думаю, ты отмечаешь 18-летие", – пошутилдругой. "Как можно держать в 49 лет такой идеальный пресс, и иметь такуюкрасивую кожу?!", – спросила поклонница.