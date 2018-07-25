Нападающий сборной Уругвая Абель Эрнандес прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с футбольным клубом ЦСКА. В прошлом сезоне футболист выступал за Халл Сити. В настоящий момент уругваец является свободным агентом.

Нападающий сборной Уругвая Абель Эрнандес прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с футбольным клубом ЦСКА. В прошлом сезоне футболист выступал за "Халл Сити". В настоящий момент уругваец является свободным агентом.По информации Sports.ru, 27-летний футболист согласовал все нюансы будущего контракта. По его условиям, Эрнандес будет получать в армейском клубе шесть миллионов евро за сезон.Контракт форварда с "красно-синими" рассчитан на три года. Ожидается, что в самое ближайшее время уругвайский футболист официально станет игроком ЦСКА.