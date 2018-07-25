Внимание зрителей и участников музыкального фестиваля было приковано к неожиданному выбору одежды руководителя страны. Эксперты отмечают удачный выбор фасона.

Внимание зрителей и участников музыкального фестиваля было приковано к неожиданному выбору одежды руководителя страны. Эксперты отмечают удачный выбор фасона.Канцлер ГерманииАнгела Меркель посетила открытие музыкального фестиваля Вагнера, чем привлеклавнимание общественности, сообщает РЕН ТВ. Однако не сама личность политикастала предметом внимания, а ее наряд. Женщина наконец-то решила отойти отофициоза и пришла в зеленом платье.Как отмечаютэксперты, это совершено не в ее стиле. Однако выбор одеяния действительно былудачным. "Ей очень идет этот костюм, подходит и к цвету кожи, и к волосам.Хороший выбор – такой насыщенный зеленый сейчас в тренде, очень актуален в этомсезоне", – считает дизайнер Нина-Юлия Вальтер.