Бывший сотрудник исправительной колонии №6 Брянской области заключен под стражу. Его подозревают в применении насилия к заключенному, которое привело к его смерти.

Бывший сотрудник исправительной колонии №6 Брянской области заключен под стражу. Его подозревают в применении насилия к заключенному, которое привело к его смерти.По данным ТАСС, Клинцовский городской суд избрал экс-сотруднику колонии меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Вечером 22 июля 2018 года сотрудник исправительной колонии №6 перевязал тканью лицо осужденного, в результате чего тот скончался от удушья. Сотрудник уволен из органов уголовно-исполнительной системы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".Ранее были арестованы на два месяца пять фигурантов дела об избиении заключенного в ярославской колонии №1. Еще одному подозреваемому – замначальника колонии Ивану Калашникову – срок задержания продлили до 28 июля. Уголовное дело было возбуждено после публикации в СМИ видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытали заключенного Евгения Макарова.