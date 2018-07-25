Стриптиз и расистские выкрики официального лица в комедийной передаче сочли неподобающим поведением. Мужчина извинился и досрочно покинул свой пост.
Стриптиз и расистские выкрики официального лица в комедийной передаче сочли неподобающим поведением. Мужчина извинился и досрочно покинул свой пост.
Американский
сенатор Джейсон Спенсер объявил о своей отставке после скандала в телевизионном
шоу Саши Барона Коэна, сообщает канал CNN. Республиканец покинет свой пост 31
июля. Мужчина в эфире оголился и выкрикивал расистские лозунги.
По
предложению ведущего Спенсер вжился в роль военного и показал, как намерен
отвлекать террористов во время боя. При этом сенатор кричал лозунги в отношении
чернокожего населения США и снял штаны, оголив зад. Сам комик играл террориста.
В Конгрессе сочли такие действия Спенсера ужасными и оскорбительными и призвал
и уйти в отставку.