Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о скорой свадьбе. Говорят, влюбленные торопятся, потому что популярная ведущая ждет ребенка.

Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о скорой свадьбе. Говорят, влюбленные торопятся, потому что популярная ведущая ждет ребенка.О скорой свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова стало известно благодаря их аккаунтам в социальной сети Instagram. Вначале популярный певец выложил на своей страничке фотографию, на которой запечатлен с ведущей, демонстрирующей кольцо с внушительным драгоценным камнем. "согласна?????????? 🤪😳 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – спросил у Тодоренко влюбленный артист.Несколькими минутами позже Регина опубликовала несколько фотографий, где пара обнимается и целуется. "Согласна!!! ❤️" – коротко ответила ведущая. Многочисленные поклонники взорвались поздравлениями и пожеланиями. "Класс", "Поздравляю Регина желаю вам щастья", "Молодцы!!!", "Единственная искренняя пара!", "Урааа, я очень за вас рада❤🌞Счастья, любви и всех благ", "Аааа как я рада за вас вы очаровательные самая лучшая пара на свете", – высказались пользователи Сети.Говорят, влюбленные решили официально оформить отношения не только из-за любви. Ходят упорные слухи, что Регина ждет ребенка. Такие разговоры пошли после того, как на днях Тодоренко и Топалов вышли в свет, причем телеведущая выбрала для появления на публике весьма свободное платье.Отметим, что для рРгины будущий брак станет первым, а для Влада – вторым.