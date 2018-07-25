Лолита одной из первых среди российских звезд обзавелась недвижимостью в Болгарии. Причем она владеет не только квартирой в многоэтажном жилом комплексе на Солнечном берегу, которую купила по совету Филиппа Киркорова, но и домиком с огородом в старинной деревне. Правда, в последнее время она стала замечать негативное отношение коренных жителей.
Лолита одной из первых среди российских звезд обзавелась недвижимостью в Болгарии. Причем она владеет не только квартирой в многоэтажном жилом комплексе на Солнечном берегу, которую купила по совету Филиппа Киркорова, но и домиком с огородом в старинной деревне. Правда, в последнее время она стала замечать негативное отношение коренных жителей.
"То, что началась в
Болгарии сегодня – совершеннейшее безумие, – вздыхает артистка. – Русские люди, которые приезжают, чтобы
поддерживать местную экономику, радоваться местной культуре и кухне, теперь испытывают
открытую ненависть со стороны болгар. Причем непонятно за что. Наши люди
покупают там квартиры, всегда с удовольствием приезжают в Болгарию, потом что
страна очень простая, без пафоса, потому что там хорошая экология. А теперь на
доме часто можно увидеть надписи: "Русским не продаем", "Очистим Болгарию от
русских".
Исполнительнице в Болгарии
то и дело чинят козни – отключают воду, свет. Впрочем, это касается не только
ее, но и других россиян
"Местная полиция на вызову русских не реагирует, говорят, что, мол, разбирайтесь сами, – ужасается Лолита.
– И это уже патология. Только я никак не могу понять, за что нищая страна
Болгария объявила санкции русским туристам".
Но санкции эти, как считает артиста, скажутся в экономическом плане на самой Болгарии. "Если я не приеду,
то вы потеряете рабочие места и деньги, которые я могла бы вложить в вашу
экономику", – пояснила Милявская.
Подобные громкие заявления артистки грозят громким международным скандалом. Милявской уже закрыт въезд на Украину, теперь, не дай бог, и Болгария озлобится на нее за нелестные отзывы.
Напомним, что проблемы там у Лолиты возникают периодически. То он борется с коммунальными службами, то получает грабительские счета за предоставленные жилищные услуги, а весной и вовсе угодила в полицию. В мае болгарин обвинил ее в покушении на убийство! "Он кричал, что от русских
надо избавляться, а я всего лишь ответила, что морду ему за такие слов набью",
– пояснила Лолита газете .