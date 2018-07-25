Домодедовский суд назначил пять суток ареста дебоширу, из-за которого пассажиры рейса Москва-Якутск лишний час томились в ожидании вылета. Нетрезвый мужчина сначала устроил скандал на борту, за что его решили высадить из самолета. Затем хулиган затеял драку с сотрудниками службы безопасности аэропорта.

Домодедовский суд назначил пять суток ареста дебоширу, из-за которого пассажиры рейса Москва-Якутск лишний час томились в ожидании вылета. Нетрезвый мужчина сначала устроил скандал на борту, за что его решили высадить из самолета. Затем хулиган затеял драку с сотрудниками службы безопасности аэропорта.Самолет авиакомпании S7 должен был вылететь из московского аэропорта Домодедово в Якутск. Но рейс задержали на час. Один из пассажиров был сильно пьян и вел себя неадекватно. Экипаж принял решение высадить дебошира. Пока ждали полицию, мужчина вышел на трап и напал на сотрудника безопасности аэропорта. Кадры, снятые очевидцем: удар, еще удар. Затем нарушителя скручивают и уводят с летного поля.Хулиганом оказался житель Краснодара Алексей Седов, 1976 года рождения. Напился ли он из-за того, что боялся летать, и зачем избил человека — не пояснил. Пока конвоиры вели его к машине, закрывал лицо сумочкой.Сотруднику аэропорта вызвали скорую. В больнице сняли побои. Материалы направили в полицию и Следственный комитет. Авиадебошира привлекли к административной ответственности, он арестован на 5 суток. Следственный комитет начал проверку.