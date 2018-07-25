Аэрофобия, алкоголь и агрессия — эта гремучая смесь привела за решетку пассажира рейса Москва-Якутск. Суд отправил под арест авиадебошира, который напал на сотрудников службы безопасности аэропорта Домодедово. И заставил других пассажиров лишний час томиться в самолете, в ожидании вылета.

Аэрофобия, алкоголь и агрессия — эта гремучая смесь привела за решетку пассажира рейса "Москва-Якутск". Суд отправил под арест авиадебошира, который напал на сотрудников службы безопасности аэропорта "Домодедово". И заставил других пассажиров лишний час томиться в самолете, в ожидании вылета."Алексей, скажите, зачем вы избивали сотрудника аэропорта?"Общаясь с журналистами, Алексей Седов прикрывает лицо барсеткой и прячется за спинами конвоиров. Видимо, успел протрезветь. Это тоже он, накануне вечером. Кстати, все с той же барсеткой, на трапе самолёта авиакомпании S7. Это кадры очевидца: вот Алексей несколько раз бьет по лицу сотрудника службы безопасности. А вот уже на лётном поле его скручивают полицейские и уводят в здание аэропорта."Сотрудники полиции задержали гражданина, который был доставлен в линейное управление в аэропорту "Домодедово" МВД России, где в отношении него был составлен протокол по статье "мелкое хулиганство", — доложил Андрей Горбунов, заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД России.Алекейю Седову 42 года, Он — житель Краснодара. Видимо, очень боится летать. На борт поднялся изрядно набравшись.Вот как прокомментировали случившееся представители авиакомпании."Пассажир поднялся на борт воздушного судна с признаками сильного алкогольного опьянения. На это обратили внимание бортпроводники и поинтересовались его самочувствием. В ответ в адрес экипажа последовала грубая нецензурная брань".Командир воздушного судна принял решение высадить дебошира — пассажиру это не понравилось. Сотрудника службы безопасности "Домодедова" пришлось везти в больницу."Мы возмущены этой ситуацией, побои, как того и полагает процессуальный процесс, мы сняли в медпункте и, конечно же, направили заявление в правоохранительные органы для расследования", — говорит Александр Власов, пресс-секретарь аэропорта "Домодедово".На пассажиров и стюардесс авиахулиганы нападают нередко, но это первый случай в истории "Домодедово", когда пострадал сотрудник их службы безопасности. Самолет должен был вылететь в Якутск в 9 вечера. В итоге рейс задержали больше чем на час. А 25 июля решением Домодедовского городского суда Алексея Седова отправили под арест на пять суток.