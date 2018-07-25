Бывшая девушка Егора Крида и модель Ксения Дели стала мамой. Она подарила первенца 64-летнему миллиардеру из Египта.

Бывшая девушка Егора Крида и модель Ксения Дели стала мамой. Она подарила первенца 64-летнему миллиардеру из Египта.О радостном событии поведала сама Ксения. Она разместила в Instagram пост, в котором сообщила подписчикам о рождении девочки.Кроме того, Дели отблагодарила возлюбленного за поддержку и трогательно призналась ему в чувствах. "Спасибо тебе за любовь и за нее", – написала девушка.Поклонники и друзья поздравляют пару с долгожданным рождением дочери. Стоит отметить, что даже эта публикация девушки не обошлась без упоминания Крида. "Когда-нибудь и у нашего Егора будет маленький ангелочек, которого будут любить!", – написала одна из подписчиц Дели.Напомним, бывшая девушка российского певца Егора Крида вышла замуж в июне 2016 года. Ее избранником стал 64-летний египетский миллиардер Оссам Фати Раба Аль-Шариф.На роскошной свадьбе присутствовали 150 гостей. Злые языки не верили в искренность чувств пары. Однако Дели многократно отвечала на критику в соцсетях.Ранее стало известно, что начинающая московская модель Мария Шатохина отправила мошенникам интимные фотографии, надеясь на встречу с Егором Кридом. Злоумышленники обещали девушке роль в новом клипе певца.Представившиеся "агентами Крида" попросили от модели отправить им 21 фотографию, в том числе такие, где она абсолютно голая. Девушка, окрыленная перспективой скорой встречи со своим кумиром, выполнила это условие, после чего осознала, что наткнулась на мошенников.