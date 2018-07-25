Десятилетняя москвичка на глазах у матери и брата погибла под колесами Hummer в Киеве. За рулем внедорожника находился 23-летний Кирилл Островский - бывший боксер, а ныне владелец фирмы, торгующей фитнес-сладостями.

Десятилетняя москвичка на глазах у матери и брата погибла под колесами Hummer в Киеве. За рулем внедорожника находился 23-летний Кирилл Островский — бывший боксер, а ныне владелец фирмы, торгующей фитнес-сладостями. Очевидцы сняли на видео задержание виновника ДТП, который попытался скрыться с места.Трагедия произошла поздним вечером во вторник, 24 июля, на бульваре Леси Украинки. Девочка, вместе с родителями приехавшая к родственникам в Киев, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбил Hummer. Скорость автомобиля была столь высока, что он протащил ребенка еще около 50 метров и остановился на тротуаре.Спасти жизнь пострадавшей не удалось — она скончалась в карете скорой помощи. Очевидцы аварии, среди которых были мама и брат девочки, едва не устроили самосуд над водителем, который, сняв номера с машины (AI 8888 IO), думал бежать с места. От расправы его спасли полицейские, впрочем, и они не церемонились с Островским, поскольку тот оказывал сопротивление. На записи слышно, как он сетует на "мусорской беспредел" и утверждает, что никуда не убегал, а после того, как оказался в наручниках, начинает интересоваться судьбой девочки.Меру пресечения задержанному суд изберет в четверг, 26 июня, уточняет "24 канал". Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.