Центр города перекроют по случаю праздника. В субботу в стране отметят 1030-летие Крещения Руси. Праздник носит как религиозный, так и светский характер. Памятная дата - 28 июля - была установлена федеральным законом в 2010 году. По случаю очередной годовщины Крещения Руси и в память о святом князе-крестителе митрополит Евлогий утвердил программу праздничных богослужений и крестного хода.

Центр города перекроют по случаю праздника. В субботу в стране отметят 1030-летие Крещения Руси. Праздник носит как религиозный, так и светский характер. Памятная дата - 28 июля - была установлена федеральным законом в 2010 году. По случаю очередной годовщины Крещения Руси и в память о святом князе-крестителе митрополит Евлогий утвердил программу праздничных богослужений и крестного хода. Он пройдёт в пятницу вечером от Успенского Кафедрального собора до Князь-Владимирского храма. В связи с этим с 19.00 до 20.30 ограничат движение всех видов транспорта по Большой Московской и Большой Нижегородской - от поворота на Гагарина до городского кладбища. Автотранспорт направят в объезд по "Луначарке", улице Мира и Лыбедской магистрали.