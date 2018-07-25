Как понять своего ребёнка и вместе с ним открывать мир? Ответы на эти вопросы молодые семьи из Владимира решили найти на практике с помощью особой системы упражнений под названием мягкая школа. Её особенность в том, что дети и родители занимаются вместе и учатся лучше понимать друг друга. На одном из занятий побывала Маргарита Махрова.

Как понять своего ребёнка и вместе с ним открывать мир? Ответы на эти вопросы молодые семьи из Владимира решили найти на практике с помощью особой системы упражнений под названием "мягкая школа". Её особенность в том, что дети и родители занимаются вместе и учатся лучше понимать друг друга. На одном из занятий побывала Маргарита Махрова.Здесь нет наставлений и строгих педагогов. Родители и дети танцуют, прыгают, веселятся вместе. В этом секрет популярной системы упражнений под названием "мягкая школа". О ней Светлана Рыбакова узнала, когда ждала своего первого ребёнка и решила, что такие занятия будут полезны всем владимирским родителям.Светлана Рыбакова, психолог-инструктор: "Мягкая школа выросла из мягких стилей воинских искусств, то есть, кажется, причём тут дети? На самом деле оттуда просто убрали всякие техники и приёмы боевые, оставили принципы. Все игры, которые мы предлагаем, несут в себе какие-то сложности на уровне тела. Когда ребёнок в игре учится их преодолевать, выходит с успехом, то он тренирует этот навык".Светлану поддержали и другие активные семьи города. Теперь дважды в неделю собираются на занятия для всей семьи. Участвовать в играх и упражнениях могут даже самые маленькие, кто только научился ползать и сидеть. Упражнения выполняют на мягких матах, каждый выбирает свой посильный уровень сложности.Алиса Рыбакова: С мамой любишь веселиться вместе?-Да!-Любите бегать или прыгать вместе?-Бегать.Молодые мамы сетуют: современные родители всё больше погружаются в гаджеты, вместо того, чтобы просто поиграть вместе, и понять, что чувствует родной человек. Поэтому правильно общаться с детьми нужно с самого раннего возраста.Александра Игнатьева, молодая мама: "Это очень здорово улучшает эмоциональный контакт с ребёнком. Потому что много упражнений на массажик: поглаживания, пощипывания".Семейный проект общественников поддержали даже на государственном уровне. На проведение занятий "мягкой школы" выделили Президентский грант.Дина Захарова, волонтёр: "У нас есть возможность бесплатно проводить занятия для семей многодетных, семей с детьми инвалидами и семей, чей доход составляет меньше прожиточного минимума на члена семьи".Мария Стеблёва, соцработник: "Ма берём всех деток, работаем со всеми. Работаем с детьми от 0 до 18 лет. Любой ребёнок требует доброжелательного отношения. Главный секрет успеха - любовь".Чтобы записаться на семейные занятия, можно позвонить по телефону: 60-03-51. Главное, говорят родители, не забывать, что ты и сам когда-то был ребёнком, а значит, должен быть другом и помощником для собственного малыша.