Число жертв терактов в городе Сувейда на юге Сирии и столкновений правительственных сил и боевиков ИГ (запрещена в РФ), увеличилось до 156 человек.

Число жертв терактов в городе Сувейда на юге Сирии и столкновений правительственных сил и боевиков ИГ (запрещена в РФ), увеличилось до 156 человек.Как передает "Интерфакс", об этом сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев, близких к сирийской оппозиции.При этом 94 погибших — это участники боев, а 62 человека — жертвы трех террористов-смертников, которые взорвали свои пояса шахидов в городе Эс-Сувейда. Еще несколько взрывов прогремели к северу и востоку от города.Ответственность за случившееся взяло на себя ИГ.Ранее сообщалось о гибели 100 человек.