Под Москвой обнаружена секретная база, на которой, предположительно, высадился десант инопланетян. И это не шутка. Федор Бондарчук приступил к съемкам продолжения знаменитого фантастического блокбастера Притяжение.

Под Москвой обнаружена секретная база, на которой, предположительно, высадился десант инопланетян. И это не шутка. Федор Бондарчук приступил к съемкам продолжения знаменитого фантастического блокбастера "Притяжение". Фильм выйдет при поддержке ВГТРК. Подробности сюжета держат в тайне, но уже известно: декорации и спецэффекты поражают воображение.Туман из дымомашины рассеивается и появляется она- главная героиня самого популярного научно фантастического фильма современного российского кино. В кадре уже не суровые пейзажи Северного Чертанова, а почти романтические виды сельского хутора. В Подмосковье начались съемки долгожданного продолжения "Притяжения" Федора Бондарчука."Полтора года мы готовились. Картина нарисована, раскадрована, сделаны аниматики, превизы, выбрана натура. Потом отказались от одной части, пришли к другой, от одного способа съемок к другому. Она сложнее, в ней больше визуальных эффектов, гораздо больше сложно-постановочных сцен", — рассказывает режиссер Федор Бондарчук."Два" — это не просто порядковый номер картины, в продолжении "Притяжения" заготовлено вдвое больше экшн-сцен, впечатляющей компьютерной графики, а вторым режиссером на площадке выступает Олег Трофим, получивший известность после триумфа романтической драмы "Лёд". Так что в "Притяжении-2" стоит ждать не только ярких батальных сцен, но красивых любовных!Съемки "Притяжения-2" проходят в режиме абсолютной секретности, всем членам съемочной группы запрещено рассказывать, где именно проходит съемочный процесс, ну а мобильные телефоны каждого из членов команды заклеены непрозрачным скотчем.В секрете, конечно, держат и сюжет будущей картины. Известно лишь, что действие будет разворачиваться спустя три года после событий первой части — катастрофы в Чертанове. Как встреча с неизвестным изменила героев и готово ли человечество вновь столкнуться с инопланетным разумом?- Волнуемся, как в первый раз! Это прекрасное ощущение! Как впервые! Дай Бог нам всем пройти этот путь хорошо, интересно!Разбивать фарфоровые тарелки в жизни, а инопланетные — в кино у Федора Бондарчука получается более чем эффектно! Какой будет новая часть его "Притяжения" и все ли герои вновь вернутся на большой экран?Премьеру российский зритель увидит в конце следующего года.