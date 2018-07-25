Российский экипаж команды Камаз-мастер под руководством Андрея Каргинова сумел добраться до финиша первым на пятом этапе ралли-рейда Шелковый путь в зачете грузовиков. Россияне преодолели дистанцию 444 км за 4 часа 27 минут 48 секунд.

Российский экипаж команды "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова сумел добраться до финиша первым на пятом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Россияне преодолели дистанцию 444 км за 4 часа 27 минут 48 секунд.Второе место занял еще один экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева (отставание +2.30). Тройку лучших замкнул Антон Шибалов. Его экипаж отстал от лидера на две минуты и 43 секунды.После пяти этапов команда Андрея Каргинова занимает в общем зачете первое место. Финиш ралли "Шелковый путь" намечен на 27 июля.