Бывший разработчик платежного сервиса QIWI в 2011 году тайно использовал терминалы своего работодателя для добычи криптовалюты. За три месяца неназванному сотруднику удалось намайнить 500 тысяч биткоинов, что по текущему курсу равняется почти $4 миллиардам.

Бывший разработчик платежного сервиса QIWI в 2011 году тайно использовал терминалы своего работодателя для добычи криптовалюты. За три месяца неназванному сотруднику удалось намайнить 500 тысяч биткоинов, что по текущему курсу равняется почти $4 миллиардам.Как рассказал глава QIWI Сергей Солонин, читавший лекцию в Московской школе коммуникаций MACS, монеты добывались на терминалах самообслуживания в магазинах ночью, в отсутствие клиентов. Аномальную нагрузку заметила служба безопасности и начала расследование. Как оказалось, специальное ПО для майнинга написал один из инженеров QIWI, заработав на нём свыше 500 тысяч токенов."Больше всего меня поразила сумма: он за три месяца намайнил 500 тысяч монет, и это стоило $5 млн. А сейчас это стоит миллиарды долларов, — сказал Солонин. — Но на тот момент $5 млн были для меня большой суммой, и я подумал: 'Ни фига себе тема! Мы вот не знаем, как на этих дурацких терминалах три копейки заработать, а тут золотая жила!'".На требование Солонина вернуть заработанные деньги разработчик ответил отказом и уволился из компании. После ухода инженера глава QIWI распорядился создать собственную программу для майнинга на терминалах, однако было уже поздно: процесс добычи биткоинов к тому времени стал слишком сложным, а производительности устройств перестало хватать.∎Исследование: видеокарты подешевели вслед за биткоином читайте такжеЧто стало с разработчиком и добытой им криптовалютой, неясно. "По нашей информации, эти биткоины были утеряны", — сказали vc.ru в пресс-службе QIWI.