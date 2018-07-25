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<a href="http://33live.ru/novosti/25-07-2018-elektricheskaya-tesla-model-3-postupila-v-otkrytuyu-prodazhu.html" target="_blank">Электрическая Tesla Model 3 поступила в открытую продажу</a> - Предоплата, многомесячное ожидание и отсутствие выбора версий - до недавних пор покупатели становились владельцами Model 3 именно по такому сценарию. Сейчас ажиотаж по предзаказам снизил градус, и Tesla вывела свой электрокар в свободный доступ и сразу в нескольких модификациях.