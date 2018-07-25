Демонстрировать любопытствующей общественности свою дочь Виктория Дайнеко не собирается. Певица хочет как можно дольше оберегать ребенка от разврата в соцсетях.

Демонстрировать любопытствующей общественности свою дочьВиктория Дайнеко не собирается. Певица хочет как можно дольше оберегать ребенкаот "разврата в соцсетях".Не успела Виктория Дайнеко сообщить, что у нее появилсяновый возлюбленный, как тут же пошли слухи о расставании певицы с бойфрендом. Всемувиной, видимо, некоторая скрытность звезды – по этой причине поклонникам приходится строить домыслы о личной жизни артистки.Виктория решила внести ясность в ситуацию. Слухи, что онарассталась со своим избранником, появились после того, как Дайнеко былазамечена в компании бывшего бойфренда Алексея Воробьева. Масла в огонь подлилои признание певицы в том, что у нее еще есть чувства к бывшему мужу.Однако теперь артистка дала понять, что не расставалась сосвоим возлюбленным. В то же время Виктория отметила, что у нее с бойфрендомнепростые отношения. "Я не навязываю свою привязанность людям, нодостаточно четко даю о ней знать. Все всегда в руках мужчины", – заявилазвезда.Как напоминает издание "Телепрограмма", ВикторияДайнеко и ее бывший муж Дмитрий Клейман со скандалом развелись осенью прошлогогода. У пары подрастает общая дочка Лидия. Бракоразводный процесс проходилнепросто – бывшие супруги постоянно обменивались нелицеприятными комментариями.Поклонники не оставляют певицу в покое, постоянно пытаясьузнать хоть что-то о ее дочери, которую Виктория не желает показыватьподписчикам. Певица заявила, что вовсе не прячет наследницу, а просто пытаетсяоградить от недоброжелателей. По словам Дайнеко, ее дочь – самостоятельнаяличность. Когда она захочет появиться в соцсетях, мама ей поможет. Однако покаартистка желает оградить ребенка от "царящего там разврата".