Демонстрировать любопытствующей общественности свою дочь
Виктория Дайнеко не собирается. Певица хочет как можно дольше оберегать ребенка
от разврата в соцсетях.
Демонстрировать любопытствующей общественности свою дочь
Виктория Дайнеко не собирается. Певица хочет как можно дольше оберегать ребенка
от "разврата в соцсетях".
Не успела Виктория Дайнеко сообщить, что у нее появился
новый возлюбленный, как тут же пошли слухи о расставании певицы с бойфрендом. Всему
виной, видимо, некоторая скрытность звезды – по этой причине поклонникам приходится строить домыслы о личной жизни артистки.
Виктория решила внести ясность в ситуацию. Слухи, что она
рассталась со своим избранником, появились после того, как Дайнеко была
замечена в компании бывшего бойфренда Алексея Воробьева. Масла в огонь подлило
и признание певицы в том, что у нее еще есть чувства к бывшему мужу.
Однако теперь артистка дала понять, что не расставалась со
своим возлюбленным. В то же время Виктория отметила, что у нее с бойфрендом
непростые отношения. "Я не навязываю свою привязанность людям, но
достаточно четко даю о ней знать. Все всегда в руках мужчины", – заявила
звезда.
Как напоминает издание "Телепрограмма", Виктория
Дайнеко и ее бывший муж Дмитрий Клейман со скандалом развелись осенью прошлого
года. У пары подрастает общая дочка Лидия. Бракоразводный процесс проходил
непросто – бывшие супруги постоянно обменивались нелицеприятными комментариями.
Поклонники не оставляют певицу в покое, постоянно пытаясь
узнать хоть что-то о ее дочери, которую Виктория не желает показывать
подписчикам. Певица заявила, что вовсе не прячет наследницу, а просто пытается
оградить от недоброжелателей. По словам Дайнеко, ее дочь – самостоятельная
личность. Когда она захочет появиться в соцсетях, мама ей поможет. Однако пока
артистка желает оградить ребенка от "царящего там разврата".