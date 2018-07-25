Достали реликвии из архивов. Во Владимире открылась выставка, посвященная 100-летию органов госбезопасности. Для неё сотрудники ФСБ предоставили экспонаты из закрытого музея спецслужбы. Они выставляются на обозрение впервые. Экспозиция находится в центре ИЗО. Что можно узнать в архивах ФСБ? Валерия Саенко посмотрела на уникальные экспонаты.

Достали реликвии из архивов. Во Владимире открылась выставка, посвященная 100-летию органов госбезопасности. Для неё сотрудники ФСБ предоставили экспонаты из закрытого музея спецслужбы. Они выставляются на обозрение впервые. Экспозиция находится в центре ИЗО. Что можно узнать в архивах ФСБ? Валерия Саенко посмотрела на уникальные экспонаты.По этим экспонатам можно изучать столетнюю историю спецслужбы. На выставке все от архивных документов до настоящих вещдоков из уголовных дел. Целая витрина с оружием, изъятым у реальных преступников. Помповые ружья - привет из бандитских 90-х, а вот этот экземпляр постарее. Легендарная берданка - оружие еще 19 века, переделанное криминальными умельцами.Андрей Соловьёв, руководитель музея органов безопасности Владимирской области: "Когда ее сняли с вооружения в армии, ее, чтобы не уничтожать, а получить от нее хоть какой-нибудь доход, рассверлили под охотничий патрон, продавали населению, как охотничье оружие. Умельцы опилили ствол и приклад, и уже использовался он не для охоты, а в преступных целях. Был изъят органами безопасности. Наверно, это один из самых старых экспонатов".В июле исполняется 100 лет с момента образования органов безопасности в нашем регионе. На территории Владимирской губернии у чекистов работы было много.Валерия Саенко, корреспондент 6 канала: Один из самых старых экспонатов этой выставки - выпуск газеты 1918 года "Ковровская беднота". Здесь рассказывается об одном из первых случаев коррупции, расследованных владимирскими чекистами: "Александр Ефимович Шухов, пользуясь своим положением, ввел так называемую конфискацию продуктов. Превратив ее в открытый грабеж".Отдельный стенд посвящен работе разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Именно чекисты искали фашистских шпионов, как в тылу, так и на передовой. Среди громких имен - Яков Афанасьевич Едунов. Он стал прототипом главного героя в фильме "В августе 44-го". Создать музей в закрытой структуре - задача не простая. Каждый экспонат здесь со своей историей.Андрей Соловьёв, руководитель музея органов безопасности Владимирской области: "Собиралось это, конечно, все по крупицам. Что-то наше следствие изымало в процессе следственных действий, что-то находим в архивах, до сих пор находим в архивах. В том числе, и в областном архиве, и в нашем, и запросы в другие архивы делаем. История наша, она неразрывна от истории в целом России".К юбилейной выставке подключились и владимирские художники. Дмитрий Холин нарисовал 2 серии полотен про сотрудников спецслужб. Одну посвятил историческим временам, другую - спецназу. Признается, при создании картин посетила ностальгия, сам ведь служил пограничником. Все работы, несмотря на тяжелую тему сделал яркими.Дмитрий Холин, председатель владимирского отделения Союза художников России: "Офицеры спецназа они все в таком камуфляже, но хотелось как-то... Это люди все-таки героической профессии, что ни говори. Они защищают нашу родину, нашу страну, как внутри, так и снаружи, это необходимо ярко подать, чтобы люди знали своих героев".Посмотреть на редкие экспонаты из музея ФСБ владимирцы смогут до 12 сентября.