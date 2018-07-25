Водитель и четверо пассажиров Газели попали в больницу после массового ДТП в Туапсе, где не совладавший с управлением дальнобойщик протаранил три микроавтобуса. Последствия аварии сняли на видео.

Водитель и четверо пассажиров "Газели" попали в больницу после массового ДТП в Туапсе, где не совладавший с управлением дальнобойщик протаранил три микроавтобуса. Последствия аварии сняли на видео.Авария произошла около 06:50 утра на Сочинской улице: Volvo с полуприцепом ушел в бок и снес остановку и три микроавтобуса — Mercedes-Benz, Hyundai и "Газель" с сотрудниками нефтезавода в салоне. От удара отечественный микроавтобус отлетел вперед и опрокинулся на бок.По данным регионального управления ГИБДД, водителя транспортного средства и четверых пассажиров доставили в больницу для осмотра, тогда как очевидцы утверждают, что пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.