Сегодня в студии Пусть говорят Первого канала вспоминали погибшего актера Владислава Галкина. Два отца артиста – один растил и любил мальчика, другой узнал о нем лишь после смерти – встретились, чтобы почтить его память.

Сегодня в студии "Пусть говорят" Первого канала вспоминалипогибшего актера Владислава Галкина. Два отца артиста – один растил и любилмальчика, другой узнал о нем лишь после смерти – встретились, чтобы почтить егопамять.Заслуженный артист Борис Сергеевич Галкин, который вырастил Владиславакак своего родного сына, посвятил ему документальный фильм "Он вот такой, Владислав Галкин". Актер мечтает, обелитьимя своего наследника. По его словам, пресса затравила Галкина-младшегоради рейтингов.Борис Сергеевич вспомнил, как СМИ сообщали, что егосын якобы в невменяемом состоянии устроил дебош со стрельбой в столичномбаре. "Я никогда никого не обвиняю, но драться готов. Влад милиционера неизбивал. Влад выстрелил один раз и не разбил ни одного бокала и ни однойбутылки, да будет вам известно. Милиционер его оскорбил, на что Влад цепанулего по щеке. Никакую фуражку Влад не топтал – это был навет и понеслась", -высказался Галкин-старший.По словам артиста, он жалеет, что его не было рядом в последниеминуты жизни сына. "Я уехал на съемки в Санкт-Петербург и там узнал ослучившемся. А кто был до моего последнего прихода к нему и после я не знаю", -с горечью сообщил Борис Сергеевич.Галкин постоянно чувствует незримое присутствие наследникарядом с собой. "Я живу абсолютным чувством неразлуки с Владиславом. (…) Он никудане ушел он здесь", – поведал актер.Зрители телепрограммы заметили, что Борис Сергеевич сидел как на иголках, ему не хотелось отвечать на вопросы, касающиеся скандальных подробностей личнойжизни Владислава. Артист либо умело уводил разговор в сторону, либо тактичноотказывался отвечать.Когда в студии появился Георгий Черкасов из Омска, который считаетсебя биологическим отцом Влада, Галкин еще сильнее напрягся. Омич приехал напрограмму, чтобы выразить признательность артисту за воспитание сына. Звезда советскогокино сдержанно приняла благодарность Черкасова.Ведущий Дмитрий Борисов уточнил у Бориса Сергеевича, знаетли он что-нибудь о том, кто настоящий отец Владислава. Видимо чаша терпениязаслуженного артиста переполнилась и он вежливо послал шоумена подальше. "ДорогойДмитрий, ответить на это могли бы только два человека, даже скорее всего один,но иных уж нет, а те далече, а что касается меня, конечно, спасибо за оказанноевнимание, но честь имею кланяться", – выдержанно сообщил Галкин и покинул съемочнуюплощадку.Напомним, семь лет назад, в феврале 2010 года, 38-летнийВладислав Галкин скончался при загадочных обстоятельствах. По официальнойверсии – от острой сердечной недостаточности.