Актриса Мария Голубкина рассказала о горьком расставании с возлюбленным Борисом Ливановым. Она все еще испытывает экс-кавалеру сильные чувства.

Актриса Мария Голубкина рассказала о горьком расставании свозлюбленным Борисом Ливановым. Она все еще испытывает экс-кавалеру сильныечувства.В откровенном интервью артистка призналась, что с мая этогогода не общается с Борисом, он пропал из ее жизни. "Я влюблена в него до безумия, для меня он –древнегреческий бог, настолько красив!", – заявила звезда.Но одно дело любоваться мужчиной, отмечает Мария, а другоежить с ним. По словам артистки их совместное существование невозможно по рядупричин: "он – интроверт, я – экстраверт. Он по ночам книги пишет, а меня тянетв шумные компании. Он любит фантастику, я – беллетристику. Он – на компьютереиграть, я – слушать лекции. Я под него подстраиваться не могу, он под меня нехочет".Голубкина теперь считает себя свободной, поэтому верностьэкс-возлюбленному не хранит. Онаотмечает, что уже не в том возрасте чтобы ставить на личной жизни крест. "Надеюсь, и он обретет покой: я его вечно до стресса доводила", – цитирует звезду журнал "Антенна".Напомним, что в июле 2017 года Голубкина заявила, чтовыходит замуж за Бориса Ливанова, сына актера Василия Ливанова. На тот факт, что ееизбранник несколько лет провел в колонии по обвинению в убийстве и страдал отнаркозависимости она внимания не обратила.Отметим, что актрисе сейчас совсем не до личной жизни. Онауже год пытается продать свой дом в Химках. Ранее она действовала с помощью риелторов, однако сейчас занялась этим вопросом самостоятельно.Поговаривают, что на участкеГолубкиной в 26 соток имеются: основной трехэтажный дом с камином, жилище дляперсонала и отдельно стоящая баня. Артистка как-то сравнила стоимость своейусадьбы "со скромной двушкой на Патриарших прудах в центре Москвы".