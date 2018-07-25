Инспекторы ГИБДД напоминают взрослым участникам дорожного движения о более ответственном отношении к перевозке детей в транспортных средствах.

Госавтоинспекция напоминает взрослым участникам дорожного движения о более ответственном отношении к перевозке детей в транспортных средствах и повышенном внимании к несовершеннолетним на современных средствах передвижения.В соответствии с Правилами дорожного движения детей в возрасте до 12 лет необходимо перевозить в детском удерживающем устройстве. Многие родители ошибочно полагают, что их ребенку такие устройства не нужны, достаточно ремней безопасности. Однако штатный ремень не рассчитан на защиту маленьких пассажиров и представляет для ребенка реальную угрозу: может раздавить внутренние органы или задушить его. Автокресло в пять раз снижает риск получения травм при ДТП. Если ребенок едет в автокресле и правильно пристегнут, то неприятностей можно избежать.Самого пристального внимания заслуживают несовершеннолетние «водители», которым не выдавалось водительское удостоверение. Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых участников дорожного движения, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. В этой ситуации со стороны родителей важно объяснить ребенку, к чему могут привести игры с автомобилем. Довольно часто безответственные родители дают своим детям сесть за руль транспортного средства, при этом не задумываясь о том, что могут причинить вред не только себе и своему ребенку, но и окружающим. Необходимо помнить, что ребенок абсолютно точно не знает ПДД, его реакция на дорожную ситуацию крайне низка, а уровень ответственности за свое поведение на дороге – еще ниже.Особую опасность несут мопеды, мотоциклы и квадроциклы, оказавшиеся в распоряжении детей. Аварии с использованием этого транспорта даже на невысоких скоростях могут привести к тяжелым травмам и летальному исходу. Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации управлять мопедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М» или любой другой категории («А», «А 1» или высшей категории).Трагических последствий можно избежать, если взрослые будут более ответственно подходить к вопросам воспитания и формирования дорожной культуры своих детей. Каждый ребенок должен осознавать, что ПДД – это правила жизни, и их обязательно нужно соблюдать.Госавтоинспекция призывает обращать внимание на безопасность самых юных участников дорожного движения, подавая им личный пример законопослушного поведения на дороге.