Госдеп США специально или случайно забыл упомянуть в отчете о недавнем телефонном разговоре Сергея Лаврова и Майка Помпео важную деталь. Глава российской дипломатии призвал Вашингтон к скорейшему освобождению Марии Бутиной.

Госдеп США специально или случайно забыл упомянуть в отчетео недавнем телефонном разговоре Сергея Лаврова и Майка Помпео важную деталь. Главароссийской дипломатии призвал Вашингтон к скорейшему освобождению Марии Бутиной.В официальном сообщении Госдепа нет ни слова о российскойгражданке, задержанной по надуманному обвинению в США, зато упоминаетсянарушение Россией своих обязательств на юго-западе Сирии. Правда, что это заобязательства, американские дипломаты указать тоже забыли.А, между тем, по сообщению российского МИДа, Сергей Лавровво время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео призвалВашингтон к скорейшему освобождению арестованной гражданки России Марии Бутиной."Сергей Лавров подчеркнул неприемлемость действийамериканских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвиненийроссийскую гражданку Марию Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения",– говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Напомним, что Мария Бутина была задержана 15 июля вВашингтоне по подозрению в причастности к заговору с целью ведения деятельностив пользу иностранного государства без регистрации в качестве иностранногоагента в министерстве юстиции США.18 июля на заседании федерального окружного суда Вашингтонароссиянке была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Как сообщает , представители российского посольстванамерены посетить 26 июля тюрьму, где содержится 29-летняя Бутина и встретитьсяс ней. На днях Марии должен быть открыт специальный тюремный счет, средства скоторого она сможет использовать для телефонных звонков, в том числеродственникам в России и в посольство.