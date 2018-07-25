Госдеп США специально или случайно забыл упомянуть в отчете
о недавнем телефонном разговоре Сергея Лаврова и Майка Помпео важную деталь. Глава
российской дипломатии призвал Вашингтон к скорейшему освобождению Марии Бутиной.
Госдеп США специально или случайно забыл упомянуть в отчете
о недавнем телефонном разговоре Сергея Лаврова и Майка Помпео важную деталь. Глава
российской дипломатии призвал Вашингтон к скорейшему освобождению Марии Бутиной.
В официальном сообщении Госдепа нет ни слова о российской
гражданке, задержанной по надуманному обвинению в США, зато упоминается
нарушение Россией своих обязательств на юго-западе Сирии. Правда, что это за
обязательства, американские дипломаты указать тоже забыли.
А, между тем, по сообщению российского МИДа, Сергей Лавров
во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео призвал
Вашингтон к скорейшему освобождению арестованной гражданки России Марии Бутиной.
"Сергей Лавров подчеркнул неприемлемость действий
американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений
российскую гражданку Марию Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения",
– говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что Мария Бутина была задержана 15 июля в
Вашингтоне по подозрению в причастности к заговору с целью ведения деятельности
в пользу иностранного государства без регистрации в качестве иностранного
агента в министерстве юстиции США.
18 июля на заседании федерального окружного суда Вашингтона
россиянке была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщает , представители российского посольства
намерены посетить 26 июля тюрьму, где содержится 29-летняя Бутина и встретиться
с ней. На днях Марии должен быть открыт специальный тюремный счет, средства с
которого она сможет использовать для телефонных звонков, в том числе
родственникам в России и в посольство.