Исполняющим обязанности руководителя московского управления Следственного комитета РФ назначен Андрей Стрижов.

Исполняющим обязанности руководителя московского управления Следственного комитета РФ назначен Андрей Стрижов, сообщает "Интерфакс".Предыдущий руководитель ведомства Александр Дрыманов в начале июня написал рапорт об отпуске с последующим увольнением и выходом на пенсию. 17 июля он был арестован Лефортовским судом Москвы на два месяца по делу о взяточничестве. Его подозревают в получении 200 тысяч евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец).