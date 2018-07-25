В честь праздника красавица устроила пляжную вечеринку. На ней присутствовали только самые близкие люди.
В честь праздника красавица устроила пляжную вечеринку. На ней присутствовали только самые близкие люди.
Актриса и
певица взбудоражила поклонников фотографией, на которой она отмечает свой день
рождения в компании близких и родных. Физическая форма и фигура Дженифер
привела в восторг поклонников и подписчиков. Они отметили, что так выглядит в
49 лет – это большой труд.
На фото Джей
Ло и ее гости позируют с бутылками шампанского в руках. Рядом с ней стоит и ее
возлюбленный – экс-бейсболит Алекс Родригес. Он поздравил звезду в праздником,
написав в социальной сети, что рад дарить певице счастье. "Дженнифер нашла
радость в том, чтобы делиться с другими. Я надеюсь, что мы можем подарить
счастье человеку, который 365 дней в году посвящает нашим детям, семьям и
целому миру. Я люблю тебя", – написал спортсмен.
Помимо группового
снимка певица опубликовала и другие кадры с семейного отдыха. На фотографии
видно как певица купается в море. Также в профиле Джей Ло появилось видео с
зажигательным танцем. В итоге поклонники в один голос заявили, что Дженнифер не
выглядит на свой возраст, а ее фигура – просто идеальна.
"Всем бы так
выглядеть", – написал подписчик. "Я думаю, ты отмечаешь 18-летие", – пошутил
другой. "Как можно держать в 49 лет такой идеальный пресс, и иметь такую
красивую кожу?!", – спросила поклонница.