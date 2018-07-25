Популярных исполнителей Тимати и Егора Крида сегодня ждали в отделе полиции. Разбирательство было назначено после несанкционированного июньского концерта в центре Москвы. Пока звезды выкрикивали нецензурные куплеты с крыши внедорожника, а сотни зрителей отплясывали под оглушающие ритмы, автомобилисты сидели в жуткой пробке.

Популярных исполнителей Тимати и Егора Крида сегодня ждали в отделе полиции. Разбирательство было назначено после несанкционированного июньского концерта в центре Москвы. Пока звезды выкрикивали нецензурные куплеты с крыши внедорожника, а сотни зрителей отплясывали под оглушающие ритмы, автомобилисты сидели в жуткой пробке.Можно ли назвать эту акцию стихийным уличным концертом? Несколько съемочных точек, команда операторов, квадрокоптер и мощный передвижной звук. Большая Дмитровка, июнь, ночь после футбола. Машины загоняют на тротуар под знак "стоянка запрещена". Толпа, приготовив телефоны, давно ждет.Команда Тимура Юнусова, он же Тимати, открыла фирменный салон. И ночью, вопреки "закону о тишине", в самом центре Москвы начался перформанс, приготовленный этой самой командой."Представляете, выходит разгоряченные после футбола, только что была музыка. Люди, которые застряли в этой мертвой пробке, порядка двух с половиной часов находились в своих автомобилях, включая детей, женщин", — говорит член Общественного совета ГУ МВД по городу Москве Александр Хаминский.Невольный свидетель — член Общественного совета ГУВД, похоже, заблуждается. Футбол ни при чем: ни флагов, ни футбольных атрибутов. Только рэп, Тимати, мат и грохот в ночи. То есть искусство на белом Hummer с усиленной крышей.Разбираться полиция стала недавно. Это опубликовал сам Тимати."Почему все пишут, что я скрываюсь? Я же не скрываюсь никуда?", — заявил музыкант.Сегодня их ждали в отделении, для разъяснений: Тимати и Егора Крида. PR-менеджер так называемого "музыкального лейбла" сказала по телефону, что приходил юрист. Осталось полиции определиться, что же это было. Если мелкое хулиганство, то можно обойтись незначительным штрафом, а если нарушение "закона о собраниях", то "рублево-успенскую банду" могут и арестовать на пару недель. Суд 1 августа.