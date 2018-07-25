Дмитрий Шепелев со своим пятилетним сыном Платоном, которого ему подарила певица Жанна Фриске, путешествуют по Италии. Популярный телеведущий обнародовал снимок из Флоренции, однако получил массу негативных отзывов.

Дмитрий Шепелев со своим пятилетним сыном Платоном, которого ему подарила певица Жанна Фриске, путешествуют по Италии. Популярный телеведущий обнародовал снимок из Флоренции, однако получил массу негативных отзывов."В перерыве между мороженым Grom и покупкой бутсов 30-го размера (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Дмитрий Шепелев в сопровождении к фотографии, которую опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке телеведущий запечатлен в момент съемки собора. Рядом с шоуменом снят и его сын Платон. Мальчик стоит спиной к камере.Подписчики обратили внимание на прическу пятилетнего сына Жанны Фриске. В частности, многим не понравилось, что у Платона длинные волосы, убранные в хвост. Пользователи Сети раскритиковали Дмитрия Шепелева за то, что он, мол, делает из сына девочку, что такая стрижка мальчику совсем не идет, и посоветовали быстро сменить имидж."Зачем такая прическа мальчику", "Дмитрий, не расти девочку из Платона, постриги уже, ну некрасиво, не ухоженно", "С такими волосами просто в такую жару жарко очень, подстригите волосы лето все-таки", "Вы же себе такие волосы сами не отрастили а мальчику в жаркую погоду с такими волосами сложно", "Зачем хвостик делать ребенку..... сам с какой стрижкой ходит...", "Касички заплети и бантики не забудь", "Я бы подстригла мальчику волосы.основания: жарко! не он сам выбирает что ему идет а что нет! пусть хотя бы в детстве на мальчика а не на девочку будет похож! В более позднем возрасте уже сам определит, какую длину ему иметь и быть ли ему мальчиком..." – высказались подписчики.Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья артистки вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы благотворительным фондом.