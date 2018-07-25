Экс-полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо, покинувший красно-синих в июне 2018 года, в ближайшее время может оказаться в казанском Рубине. Стоит отметить, что 30-летний израильский футболист выступал за казанцев с 2010 по 2013 год.

Экс-полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо, покинувший "красно-синих" в июне 2018 года, в ближайшее время может оказаться в казанском "Рубине". Стоит отметить, что 30-летний израильский футболист выступал за казанцев с 2010 по 2013 год.По информации "Спорт-экспресса", руководство казанского "Рубина" собирается предложить футболисту контракт на два года. Напомним, что в данный момент Натхо является свободным агентом.В составе команды из Казани Бибрас становился победителем Кубка России и Суперкубка.