Актриса Государственного театра киноактера Инна Выходцева высказалась о смерти своего коллеги Александра Исакова. По мнению артистки, смерть звезды сериалов получилась смешной.

Актриса Государственного театра киноактера Инна Выходцева высказалась о смерти своего коллеги Александра Исакова. По мнению артистки, смерть звезды сериалов получилась смешной."Ему было всего 39 лет. Я считаю, что умер он смешно – от воспаления легких, и он перенес воспаление легких на ногах практически, с температурой", – заявила Выходцева в беседе с РИА Новости.По мнению актрисы, ее коллега просто наплевал на свое здоровье. "Он к себе отнесся так: "Ну, подумаешь, воспаление легких, все пройдет". А не прошло", – отметила она.Как рассказала Выходцева, Исаков обратился к медикам в самый последний момент. "Он накануне смерти почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Его увезли в больницу, там он и скончался, потому что относиться вот так к себе с прохладцей… нельзя. Нельзя, товарищи артисты, так к себе относиться, и не только артисты", – сообщила актриса.Однако ранее друг Александра актер Роман Печерский рассказывал, что звезда сериалов еще около месяца назад оказалась в больнице. Медики лечили артиста совсем от другой болезни, а правильный диагноз смогли поставить лишь за сутки до смерти."Вчера он еще шутил, приехала мама – были друзья рядом обсуждали планы на отдых – утром его уже не стало – сердце уже не справилось", – написал на своей странице в соцсети Печерский.Поклонники Исакова были возмущены действиями врачей. Народ потребовал призвать виновных в смерти артиста к ответственности.Как писали Dni.Ru, Александр Исаков скончался 23 июля на 40-м году жизни в одной из столичный больниц. Прощание с артистом состоится 26 июля в крематории на Митинском кладбище Москвы. Начало траурной церемонии в 11:30.