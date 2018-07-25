Искусственные красители и транс-жиры – далеко не самое страшное из того, чем диетологи пугают любителей сладкого. Эксперты рассказали, как не только не навредить организму, но и найти полезные лакомства.

Искусственные красители и транс-жиры – далеко не самое страшное из того, чем диетологи пугают любителей сладкого. Эксперты рассказали, как не только не навредить организму, но и найти полезные лакомства.По мнению диетологов, нельзя однозначно утверждать, что все сладости вредны. "Если у человека есть лишний вес или сахарный диабет, то, безусловно, любые сладости на сахаре, на фруктозе – это не очень хорошо, однако такие люди могут использовать сладости на натуральных сахарозаменителях", – заявила кандидат медицинских наук Екатерина Александрова.Эксперты предупредили, что наибольшее количество вредных веществ находится в сладостях для детей. Производители привлекают неокрепшие умы с помощью химических красителей, которые создают яркий цвет, передает РИА Новости.Основная проблема кроется в том, что для детей сладкое, как правило, становится культом. В раннем возрасте формируются различные привычки. Cоответственно, если ребенок привыкнет к тому, что можно есть много сладкого, то он с этой установкой и вырастет.Кроме того, диетологи убеждены, что ограничения должны быть и у пожилых людей, пишет. Дело в том, что с возрастом замедляется обмен веществ. Таким образом, избыток энергии, полученной из пищи, превращается в жиры.Однако эксперты признали, что на "сладком антидепрессанте" не стоит ставить табу. Лакомства могут быть и полезными, если они сделаны качественно и из натуральных ингредиентов. Углеводы в таких лакомствах всасываются в организме медленнее, при их потреблении отсутствует повышение инсулина в крови.Диетологи согласились с тем, что если у человека нет нарушений углеводного обмена и проблем с лишним весом, то в небольших количествах сладости вполне приемлемы. В качестве примера можно привести мармелад и пастилу, сделанные на основе соков и яблок. В таких лакомствах много витаминов, клетчатки, пектина и это все очень полезно.