Повзрослевшая звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова – обладательница красивой женственной фигуры. Актриса рассказала, как ей удается держать форму.

Повзрослевшая звезда "Папиных дочек" ЛизаАрзамасова – обладательница красивой женственной фигуры. Актриса рассказала,как ей удается держать форму.Оказалось,что 23-летняя девушка не является сторонницей строгих диет. Лиза очень любитготовить."Я просто стараюсь не естьвредную пищу, не посещать рестораны быстрого питания, газировку не пить. Стараюсь,конечно, питаться полезными продуктами", – приводит слова артистки Sobesednik.ru. Но это выходит не всегдане всегда, поскольку на съемках зачастую приходится перекусывать всухомятку.Когда уАрзамасовой выдаются свободные дни, она предпочитает проводить их на даче, ухаживаяза огородом. На грядках у нее настоящий кладезь витаминов. "Каждое лето я балуюсвой организм овощами и ягодами с собственных грядок… У меня там растуткабачки, морковка, земляничка, клубничка, руккола", – поделилась Лиза.Огород –это ее страсть. Она призналась, что ее любимое дело – уйти в уход за грядкамина круглые сутки. "Дача – это моя маленькая страна, в которую я просто обожаюнаведываться! Мне достаточно провести там дня два для того, чтобы полностьюзарядиться положительными эмоциями и энергией", – рассказала актриса.Помогаетподдерживать прекрасную фигуру Арзамасовой и активный отдых. Девушка любит ездитьна мотоциклах и квадроциклах на тренировочной трассе.