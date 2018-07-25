Бывший руководитель Костромской областной универсальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ Людмила Зыкова прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина ..

Бывший руководитель Костромской областной универсальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ Людмила Зыкова прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина по вопросу изменений пенсионного законодательства в стране.Глава государства отметил, что необходимость изменения законодательства, в первую очередь, связана с демографической ситуацией — критическим соотношением количества пенсионеров и работающих. Владимир Путин подчеркнул, что окончательное решение по параметрам пенсионных изменений еще не принято, его необходимо сформировать после всестороннего обсуждения с учетом мнения граждан. Президент ждет серьезной дискуссии и конструктивных предложений по этому вопросу.