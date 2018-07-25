Гражданский муж Жанны Фриски Петр Никитин, роман с которым артистка
скрывала долгие годы, решился на откровенный разговор с Андреем Малаховым. В
студии программы Прямой эфир экс-возлюбленный звезды прошел проверку на
полиграфе, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в правдивости его слов.
Гражданский муж Жанны Фриски Петр Никитин, роман с которым артистка
скрывала долгие годы, решился на откровенный разговор с Андреем Малаховым. В
студии программы "Прямой эфир" экс-возлюбленный звезды прошел проверку на
полиграфе, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в правдивости его слов.
Певице и танцовщику пять лет удавалось скрывать отношения. Их
роман начался как служебный, об отношениях молодых людей знали только коллеги.
"Здесь, конечно, исходило от Жанны – вспоминает Петр – Всегда
говорила журналистам: "Друзья, мое счастье, моя личная жизнь, пожалуйста, не
трогайте ее". Она все время это повторяла. И мне на тот момент какая-то слава
не нужна была. Я на тот момент был успешным популярным артистом в танцах. За ее
счет прославится, что-то поиметь, такого в моих мыслях не было".
Никитин признается, что поначалу очень ревновал Фриске. В самом начале отношений бешеная
популярность Жанны у противоположного пола его очень
беспокоила: Петр даже один раз проверил ее телефон. Однако со временем он смирился с положением вещей и
просто наслаждался обществом любимой женщины. "Ей писали и звонили огромное количество
мужчин, но на тот момент, все-таки я молодой парень, мудрости не хватало, но я
сам себе говорил, что да пусть что угодно происходит, я сейчас здесь, я с ней,
она со мной. Я таким образом себя в чувства приводил", – поведал Петр.
Петр поведал, что долго не решался сделать предложение и бессознательно притормаживал. Он боялся, что не сможет содержать Жанну и
ребенка, обеспечить им тот уровень жизни, к которому привыкла звезда. Хотя
разговоры о совместном будущем порой возникали.
Танцор понимал, что хочет провести всю жизнь с Жанной и иметь
от нее детей, но не хотел жить рядом со знаменитостью. Павел мечтал об обычной, незаметной жизни. Никитин поставил ультиматум возлюбленной: либо он, либо сцена: "У меня такой
период был – эти танцы, шоубизнес, меня все это достало. Все это двуличие, это
лицемерие. И я говорил ей: "давай заканчивать это дело". Весь этот шоубизнес,
пусть он останется в прошлом". Фриски выбрала карьеру. Со временем Петр понял, что
был слишком категоричен. Сейчас он жалеет о расставании.
Менее чем через год Никитин от общих знакомых узнал, что
Жанна встречается с телеведущим Дмитрием Шепелевым. "На момент наших отношений
на горизонте Димы не было. Мы расстались. Это был конец 10-го года. Еще полгода
прошло или даже может быть чуть больше. Я узнал не от нее, что у нее роман с
Димой", – поведал гражданский супруг звезды.
Узнав о том, кто стал новым избранником Жанны, Петр очень
удивился. "Никого обижать не хочу – с улыбкой произнес танцор – но я почему-то
всегда думал, что типаж мужчины для Жанны все-таки другой. (…) Она всегда
мечтала о мужчине, который взял бы все на свои плечи, чтобы она могла расслабится".
Когда информация о страшном заболевании Жанны стала
достоянием общественности, он принялся искать встречи с артисткой, но безрезультатно. Фриске переезжала из города в город, часто была недоступна даже для звонка. "Она была то в Америке, то в Германии. Вокруг всегда были
люди и у нее даже не всегда телефон был. Она со мной связывалась. Она могла
написать, позвонить. Я ждал звонка", – поведал Никитин. Во время редких бесед о
болезни старались не говорить, делились впечатлениями, воспоминаниями, шутили.
Сообщению о смерти Жанны Петр поверил
не сразу, а осознав
произошедшее очень долго приходил в себя. За три года он только один раз
решился прийти на кладбище к экс-возлюбленной. По словам танцора, он в любой
момент может мысленно поговорить с артисткой.
Никитин очень рад, что Фриске успела стать матерью. Мужчина уверяет,
что мальчик очень похож на Жанну. В глубине души он завидует Дмитрию Шепелеву:
"Ругаю себя, почему я такой категоричный был, сейчас это был бы мой сын".
По мнению танцора, в споре за наследника Жанны семья Фриске
должна договориться с отцом мальчика, ведь ребенок должен иметь возможность
видится со всеми родственниками.
Никитин прошел проверку на полиграфе. Детектор лжи
подтвердил правдивость истории танцора за исключением некоторых деталей. Примечательно,
что в результате исследования выяснилось, что у Петра был корыстный интерес в общении
с Фриске. Экс-любовник звезды это предположение категорически отвергает.