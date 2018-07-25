Гражданский муж Жанны Фриски Петр Никитин, роман с которым артистка скрывала долгие годы, решился на откровенный разговор с Андреем Малаховым. В студии программы Прямой эфир экс-возлюбленный звезды прошел проверку на полиграфе, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в правдивости его слов.

Гражданский муж Жанны Фриски Петр Никитин, роман с которым артисткаскрывала долгие годы, решился на откровенный разговор с Андреем Малаховым. Встудии программы "Прямой эфир" экс-возлюбленный звезды прошел проверку наполиграфе, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в правдивости его слов.Певице и танцовщику пять лет удавалось скрывать отношения. Ихроман начался как служебный, об отношениях молодых людей знали только коллеги."Здесь, конечно, исходило от Жанны – вспоминает Петр – Всегдаговорила журналистам: "Друзья, мое счастье, моя личная жизнь, пожалуйста, нетрогайте ее". Она все время это повторяла. И мне на тот момент какая-то славане нужна была. Я на тот момент был успешным популярным артистом в танцах. За еесчет прославится, что-то поиметь, такого в моих мыслях не было".Никитин признается, что поначалу очень ревновал Фриске. В самом начале отношений бешенаяпопулярность Жанны у противоположного пола его оченьбеспокоила: Петр даже один раз проверил ее телефон. Однако со временем он смирился с положением вещей ипросто наслаждался обществом любимой женщины. "Ей писали и звонили огромное количествомужчин, но на тот момент, все-таки я молодой парень, мудрости не хватало, но ясам себе говорил, что да пусть что угодно происходит, я сейчас здесь, я с ней,она со мной. Я таким образом себя в чувства приводил", – поведал Петр.Петр поведал, что долго не решался сделать предложение и бессознательно притормаживал. Он боялся, что не сможет содержать Жанну иребенка, обеспечить им тот уровень жизни, к которому привыкла звезда. Хотяразговоры о совместном будущем порой возникали.Танцор понимал, что хочет провести всю жизнь с Жанной и иметьот нее детей, но не хотел жить рядом со знаменитостью. Павел мечтал об обычной, незаметной жизни. Никитин поставил ультиматум возлюбленной: либо он, либо сцена: "У меня такойпериод был – эти танцы, шоубизнес, меня все это достало. Все это двуличие, этолицемерие. И я говорил ей: "давай заканчивать это дело". Весь этот шоубизнес,пусть он останется в прошлом". Фриски выбрала карьеру. Со временем Петр понял, чтобыл слишком категоричен. Сейчас он жалеет о расставании.Менее чем через год Никитин от общих знакомых узнал, чтоЖанна встречается с телеведущим Дмитрием Шепелевым. "На момент наших отношенийна горизонте Димы не было. Мы расстались. Это был конец 10-го года. Еще полгодапрошло или даже может быть чуть больше. Я узнал не от нее, что у нее роман сДимой", – поведал гражданский супруг звезды.Узнав о том, кто стал новым избранником Жанны, Петр оченьудивился. "Никого обижать не хочу – с улыбкой произнес танцор – но я почему-товсегда думал, что типаж мужчины для Жанны все-таки другой. (…) Она всегдамечтала о мужчине, который взял бы все на свои плечи, чтобы она могла расслабится".Когда информация о страшном заболевании Жанны сталадостоянием общественности, он принялся искать встречи с артисткой, но безрезультатно. Фриске переезжала из города в город, часто была недоступна даже для звонка. "Она была то в Америке, то в Германии. Вокруг всегда былилюди и у нее даже не всегда телефон был. Она со мной связывалась. Она могланаписать, позвонить. Я ждал звонка", – поведал Никитин. Во время редких бесед оболезни старались не говорить, делились впечатлениями, воспоминаниями, шутили.Сообщению о смерти Жанны Петр поверилне сразу, а осознавпроизошедшее очень долго приходил в себя. За три года он только один разрешился прийти на кладбище к экс-возлюбленной. По словам танцора, он в любоймомент может мысленно поговорить с артисткой.Никитин очень рад, что Фриске успела стать матерью. Мужчина уверяет,что мальчик очень похож на Жанну. В глубине души он завидует Дмитрию Шепелеву:"Ругаю себя, почему я такой категоричный был, сейчас это был бы мой сын".По мнению танцора, в споре за наследника Жанны семья Фрискедолжна договориться с отцом мальчика, ведь ребенок должен иметь возможностьвидится со всеми родственниками.Никитин прошел проверку на полиграфе. Детектор лжиподтвердил правдивость истории танцора за исключением некоторых деталей. Примечательно,что в результате исследования выяснилось, что у Петра был корыстный интерес в общениис Фриске. Экс-любовник звезды это предположение категорически отвергает.