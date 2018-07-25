Через три года после смерти Жанны Фриске танцор Петр Никитин из Саратовской области рассказал телеведущему Андрею Малахову о своем тайном романе с актрисой и певицей, о которой мечтало немало мужчин. Чтобы доказать, что он говорит правду, Петр согласился пройти тест на детекторе лжи.

Через три года после смерти Жанны Фриске танцор Петр Никитин из Саратовской области в беседе с глазу на глаз рассказал телеведущему Андрею Малахову о своем тайном романе с актрисой и певицей, о которой мечтало немало мужчин.Никитин уверяет, что не хотел при жизни Жанны афишировать их отношения, но теперь решился откровенно рассказать о них. По его словам, с певицей они познакомились, когда он стал участником танцевальной группы, которую Жанна пригласила на съемки клипа "Где-то лето".Потом были совместные выступления и однажды в новогоднюю ночь, когда все концерты были отработаны, Жанна и Петр поехали вместе в бар. С той ночи, по словам Никитина, и начался их тайный роман.И он, и она придерживались правила, что о личной жизни распространяться не стоит. Поэтому, говорит Петр, никто и не знал об их отношениях.Расстались же они потому, что Никитину надоел шоу-бизнес и он уговаривал Жанну начать жить обычной жизнью, создать нормальную семью. Однако она к этому, видимо, на тот момент была не готова, и тогда Никитин от нее ушел.Сейчас Петр понимает, что был тогда очень категоричен, не нужно было ломать все так резко.Вскоре в жизни Жанны появился Дмитрий Шепелев, у них родился сын. А потом с Фриске случилось несчастье.Как отреагировал Никитин, узнав о страшной болезни Жанны, пытался ли с ней увидеться, почему у них не получилось создать семью и в принципе: правдивы ли откровения танцора из Поволжья? В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" Петр Никитин согласился пройти тест на детекторе лжи.