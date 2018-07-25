Дмитрий Маликов попытался объяснить подписчикам, как
добиваются успеха в шоу-бизнесе. Большинство из них артиста не поняли, в
соцсети разразился скандал.
Дмитрий Маликов попытался объяснить подписчикам, как
добиваются успеха в шоу-бизнесе. Большинство из них артиста не поняли, в
соцсети разразился скандал.
Две составляющие успеха в шоу-бизнесе известны российскому
эстрадному певцу. По версии Дмитрия, это "педрильство" и "еврейство".
"А лучше – педрильное еврейство!", – заключил Маликов. Дмитрий
пожаловался подписчикам, что ни одной из указанных составляющих в его случае
обнаружить не удается.
Объяснений читатели не дождались. Некоторые из них
поинтересовались – это что, "дешевый хайп"? Ведь Дмитрий, по мнению
его поклонников, достаточно популярен. Другие спросили певца, является ли
упомянутый им закон универсальным. "А как же Шнур?", – заметил
комментатор. Тут Маликову пришлось признать, что бывают и исключения из
правила.
Скандал вокруг твита, опубликованного 25 июля, продолжает
набирать обороты. Многи подписчики назвали его отвратительным. По их мнению,
певцу удалось одним постом обидеть евреев и ЛГБТ.
Напомним, в дни ЧМ-2018, который проходил в России, Дмитрий Маликов поддался общему настроению – и поклялся в случае победы наших футболистов отказаться от самого дорогого. Обещание состричь волосы он дал во время прямого эфира программы "Чемпионат без купюр" на "Матч ТВ". Телеведущий Артем Нечаев также спросил у Маликова, нет ли у него желания написать песню о Черчесове в случае победы России на ЧМ-2018. Певец ответил, что готов на многое.
К счастью (или к несчастью), российские футболисты, хоть и выступили достойно, не позволили Певцу лишиться своего украшения. Выход в четвертьфинальную стадию чемпионата россиян очень порадовал – но лишения Маликова волос такой исход не предполагал.