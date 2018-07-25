Туристы, перевернувшиеся на катамаране при сплаве по реке Она в Хакасии, приехали в республику из Москвы и Пензы. Свой маршрут они не регистрировали.

Туристы, перевернувшиеся на катамаране при сплаве по реке Она в Хакасии, приехали в республику из Москвы и Пензы. Свой маршрут они не регистрировали."Когда катамаран опрокинулся, один спасся, судьба пятерых неизвестна", — сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС.Выжившего подобрала другая туристическая группа. Вместе они вышли на место, где есть связь, и сообщили о случившемся.Сейчас ведется поиск пропавших. Планируется, что на место вылетит также вертолет Ми-8 с группой спасателей.По данным информированного источника, в районе ЧП уже найдено одно тело. Возможно, это один из пропавших туристов, сейчас это устанавливается.