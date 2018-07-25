На телеканале ТНТ4 стартует новый сезон комедийного шоу Деньги или позор. Гостя первого выпуска Тарзана ведущий программы раскрутил на неожиданные откровения – стриптизер рассказал, когда у него случился первый секс и сколько он зарабатывает.

На телеканале ТНТ4 стартует новый сезон комедийного шоу "Деньги или позор". Гостя первого выпуска Тарзана ведущий программы раскрутил на неожиданные откровения – стриптизер рассказал, когда у него случился первый секс и сколько он зарабатывает.По словам ведущего дяди Вити, "Сергей такой же многогранный, какОльга Бузова, только грудь у него больше". Он заверил, что артист уже так давно выступает со своимишоу, что в его трусах можно найти царские рубли.Такой жизненный опыт не долженпропадать даром! Поэтому он предложил Тарзану написать свою автобиографию. Сергейрассказал такие подробности, которые до шоу "Деньги или позор" для аудиторииоставались секретом: когда у него случился первый секс, как его называли водворе и сколько он заработал за всю свою карьеру."У меня очень крутая жизнь,даже не стал бы в ней ничего менять! – улыбается Тарзан. – Мне есть, что рассказать в автобиографии,но я не люблю навязчивых людей и сам стараюсь не быть таковым. Однажды я принялпредложение написать книгу, но она про спорт и здоровый образ жизни, безвысокомерия и нравоучений. Даже в качестве эпиграфа написано: "Мой совет —никаких советов!"Также Тарзан поделился профессиональными секретами – зачем натираетгрудь туалетной бумагой, за что вручают премию "Каменная ягодица" и как НаташаКоролева относится к тому, что он всегда приходит с работы весь в губнойпомаде. Увидеть все это лично можно будет в программе, которая выйдет в эфир 30 июля.