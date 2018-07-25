Во Владимире подписали соглашение по реализации механизма «Мобильный избиратель» на выборах губернатора и депутатов Законодательного Собрания, которые назначили на 9 сентября.

Во Владимире подписали соглашение по реализации механизма «Мобильный избиратель» на выборах губернатора и депутатов Законодательного Собрания, которые назначили на 9 сентября.Свои подписи под документом поставили представители Избиркома Владимирской области и государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (МФЦ) - Вадим Минаев и Денис Страх.Выбираешь самВ соглашении прописали порядок совместной работы 2-х ведомств, направленной на то, чтобы позволить гражданам, зарегистрированным в нашей области, проголосовать на выборах губернатора и депутатов Законодательного Собрания не по «прописке» - регистрации, а на удобном избирательном участке в пределах региона. Многофункциональные центры Владимирской области будут принимать заявления от избирателей о голосовании по месту нахождения с 25 июля по 5 сентября.Операторы МФЦ уже работали по проекту «Мобильный избиратель» на выборах президента России в марте этого года. В ближайшее время они пройдут дополнительное обучение в областной Избирательной комиссии.- Наши офисы работают в каждом районе, в Петушинском районе их даже 2. Специалисты посоветуют гражданину, пришедшему подавать заявление, ближайший к месту, где он будет находиться в день голосования, избирательный участок, - поясняет директор ГБУ «МФЦ Владимирской области» Денис Страх.Свои особенностиДля того, чтобы проголосовать по месту пребывания, а не регистрации, заявление можно подать лично в любой МФЦ региона, в любую территориальную (с 25 июля по 5 сентября) или участковую (с 29 августа по 5 сентября) комиссию региона или через сайт «Госуслуги».Для этого потребуют паспорт. С 6 сентября до 14.00. 8 сентября специальное заявление необходимо подать в участковую избирательную комиссию по месту регистрации в пределах области. Документ, разрешающий голосовать по месту нахождения, оформляют только один раз, все последующие не учитывают.Механизм «Мобильный избиратель» на региональных выборах имеет свои особенности. Граждане могут обращаться в пункты приёма заявлений (МФЦ, территориальные и/или участковые избирательные комиссии) и выбрать участок только на территории Владимирской области.При этом за кандидата на пост губернатора и список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания той или иной партии можно проголосовать в любой точке региона, а за кандидата в депутаты в ЗС по одномандатному округу - только в его пределах. На муниципальных выборах механизм «Мобильный избиратель» не применяют - люди, которые 9 сентября будут находиться далеко от места регистрации, могут досрочно проголосовать за местных депутатов.КомментарийПредседатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев:- Есть дачники, есть люди, которые постоянно проживают, к примеру, во Владимире, а зарегистрированы в Меленках, Кольчугино или другом районе. Чтобы они могли реализовать свое активное избирательное право, и действует проект «Мобильный избиратель».