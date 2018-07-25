Дарья Паненкова покинула сборы после скандала с тренером
Этери Тутберидзе. Подробности раскрыл хореограф группы Даниил Глейхенгауз.
Дарья Паненкова покинула сборы после скандала с тренером
Этери Тутберидзе. Подробности раскрыл хореограф группы Даниил Глейхенгауз.
Фигуристка в один из дней отказалась выходить на лед. Тренер
предупредила спортсменку: если та отказывается от тренировки, ей придется
покинуть сборы.
"Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на
лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же
при всех было сказано Этери Георгиевной, что или она выходит на лед, или
покидает сборы", – рассказал Глейхенгауз.
По словам хореографа, на сборах присутствовала и мать Дарьи
Паненковой. После резкого разговора они собрались и уехали, другой информацией
тренеры не располагают.
Дарье Паненовой 15 лет, она работает в московском Центре
спорта и образования "Самбо-70", под руководством Тутберидзе, с 2016
года. В сезоне-2017-18 она пробилась в Финал юниорского Гран-при, где заняла
5-е место, стала третьей в Финале Кубка России среди взрослых, а также заняла
8-е место на взрослом чемпионате России, напоминает "Р-Спорт".
Dni.ru писали
о том, что у Этери Тутберидзе на Паненкову были большие планы. У фигуристки
должен был состояться дебют во взрослой серии Гран-при. Дарья была заявлена на
этапы в Канаде и Финляндии. В предстоящем сезоне Паненкова претендовала на
позицию второго номера группы после Алины Загитовой.
Сама фигуристка информацию о возможном уходе к другому
тренеру не комментирует. Однако в видео с началом программ всех воспитанниц
Тутберидзе, которое выложил на днях в соцсети Даниил Глейхенгауз, Паненковой
нет.
Дарья станет уже четвертой фигуристой, за короткое время покинувшей группу Этери Тутберидзе. Ранее от нее ушли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.