Дарья Паненкова покинула сборы после скандала с тренером Этери Тутберидзе. Подробности раскрыл хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Дарья Паненкова покинула сборы после скандала с тренеромЭтери Тутберидзе. Подробности раскрыл хореограф группы Даниил Глейхенгауз.Фигуристка в один из дней отказалась выходить на лед. Тренерпредупредила спортсменку: если та отказывается от тренировки, ей придетсяпокинуть сборы."Паненкова в очередной раз отказывалась выходить налед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так жепри всех было сказано Этери Георгиевной, что или она выходит на лед, илипокидает сборы", – рассказал Глейхенгауз.По словам хореографа, на сборах присутствовала и мать ДарьиПаненковой. После резкого разговора они собрались и уехали, другой информациейтренеры не располагают.Дарье Паненовой 15 лет, она работает в московском Центреспорта и образования "Самбо-70", под руководством Тутберидзе, с 2016года. В сезоне-2017-18 она пробилась в Финал юниорского Гран-при, где заняла5-е место, стала третьей в Финале Кубка России среди взрослых, а также заняла8-е место на взрослом чемпионате России, напоминает "Р-Спорт".Dni.ru писалио том, что у Этери Тутберидзе на Паненкову были большие планы. У фигуристкидолжен был состояться дебют во взрослой серии Гран-при. Дарья была заявлена наэтапы в Канаде и Финляндии. В предстоящем сезоне Паненкова претендовала напозицию второго номера группы после Алины Загитовой.Сама фигуристка информацию о возможном уходе к другомутренеру не комментирует. Однако в видео с началом программ всех воспитанницТутберидзе, которое выложил на днях в соцсети Даниил Глейхенгауз, Паненковойнет.Дарья станет уже четвертой фигуристой, за короткое время покинувшей группу Этери Тутберидзе. Ранее от нее ушли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.