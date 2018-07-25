Школьная учительница в США может быть приговорена к 25-летнему тюремному заключению. Ее обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетним школьником.

Школьная учительница в США может быть приговорена к 25-летнему тюремному заключению. Ее обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетним школьником.22-летняя жительница США в течение нескольких месяцев занималась сексом со своим 17-летним подростком. Более того, все это время юноша жил у своего педагогаони практически сожительствовали.Местные правоохранители узнали о произошедшем лишь после того, как в их распоряжении оказалось весомое доказательство преступления. Дело в том, что учительница сама записывала на видео половой акт с учеником, передает Daily Star.Провокационный ролик датируется мартом 2018 года.Каким образом данный материал попал в руки полицейских, не уточняется.Известно, что педагога Аманду Экблад обвиняют в совращении несовершеннолетнего. Более того, ей вменяют покупку огнестрельного оружия для подростка. В совокупности женщине грозит лишение свободы на срок до 25 лет.Ранее стало известно о том, что американскую преподавательницу Мадалин Маркс обвинили в совращении двух учеников и злоупотреблении полномочиями. 23-летняя учительница проработала в школе всего два года.Выяснилось, что она завела романы сразу с двумя школьниками 17 и 16 лет, а затем совратила их. Полицейские заподозрили Маркс в сексуальной связи с несовершеннолетними и запретили ей видеться с ребятами. Вскоре у одного из школьников в телефоне были найдены ее интимные фото.