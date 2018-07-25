Столичный турнир Женской теннисной ассоциации Moscow River Cup, проходящий на кортах Национального теннисного центра им. Самаранча, определяет участников третьего круга. Еще одна россиянка из квалификации Анастасия Потапова продвинулась дальше.

Столичный турнир Женской теннисной ассоциации Moscow River Cup, проходящий на кортах Национального теннисного центра им. Самаранча, определяет участников третьего круга. Еще одна россиянка из квалификации Анастасия Потапова продвинулась дальше.Потапова играла с чешской теннисисткой Кристиной Плишковой, сестрой более известной Каролины Плишковой. При этом Кристина в Москве уже выбила четвертую "сеяную" соотечественницу Катерину Синякову. Увы, по Потаповой Плишкова оказать сопротивление не сумела – 6:4, 6:4 в пользу хозяйки корта.