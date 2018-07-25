На турнире Женской теннисной ассоциации Moscow River Cup, проходящий на кортах Национального теннисного центра им. Самаранча, завершился третий игровой день основных состязаний. Выбыла из борьбы наша Наталья Вихлянцева, уступившая немке Юлии Гергес.

На турнире Женской теннисной ассоциации Moscow River Cup, проходящий на кортах Национального теннисного центра им. Самаранча, завершился третий игровой день основных состязаний. Выбыла из борьбы наша Наталья Вихлянцева, уступившая немке Юлии Гергес.Немецкая спортсменка, которая с удовольствием приезжает в Россию, на сей раз "посеяна" на Moscow River Cup под первым номером. Десятая ракетка мира не испытала проблем в первом сете матча с Вихлянцевой – 6:2. Во второй партии Наталья постаралась обострить борьбу, но проиграла на тай-брейке – 6:7.