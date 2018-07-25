В администрации президента США царит настоящая паника. Оказалось,
что Владимир Путин на встрече в Хельсинки подарил Дональду Трампу непростой
футбольный мяч.
В администрации президента США царит настоящая паника. Оказалось,
что Владимир Путин на встрече в Хельсинки подарил Дональду Трампу непростой
футбольный мяч.
В футбольном мяче, который президент России торжественно
вручил американскому лидеру на пресс-конференции, есть чип. Сенатор-республиканец Линдси Грэм даже призвал
не вносить мяч в Белый дом и проверить подарок на наличие прослушивающих
устройств.
Устройство в мяче, действительно, есть, но не шпионское – в него
вшит рекламный чип, поддерживающий технологию NFC, сообщает Bloomberg. Мяч можно
связать со смартфоном и получить эксклюзивный контент – информацию о продукте,
футбольные новости, расписание соревнований.
Производитель мяча – компания Adidas – не стала
комментировать, мог бы чип быть взломан российской стороной. Нет никаких
предположений о том, что у таких мячей или их чипов есть уязвимости
безопасности.
На фотографиях с пресс-конференции Путина и Трампа нельзя
определить, был ли чип удален или заменен, а также был ли мяч специально
изготовлен для события и лишь напоминал продукт Adidas. Известно, что американские
спецслужбы проверили мяч на безопасность.
16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов России и США.
Лидеры беседовали с глазу на глаз более двух часов, а потом общались с журналистами.
На пресс-конференции Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч
чемпионат мира-2018.
Передавая коллеге подарок, Путин сказал, что теперь этот мяч на его стороне. Дело
в том, что чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и
Мексике. Трамп взял мяч, рассмотрел и его бросил своей супруге, сидящей в первом
ряду. "Это для сына Барона", – сказал президент.