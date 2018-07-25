В администрации президента США царит настоящая паника. Оказалось, что Владимир Путин на встрече в Хельсинки подарил Дональду Трампу непростой футбольный мяч.

В администрации президента США царит настоящая паника. Оказалось,что Владимир Путин на встрече в Хельсинки подарил Дональду Трампу непростойфутбольный мяч.В футбольном мяче, который президент России торжественновручил американскому лидеру на пресс-конференции, есть чип. Сенатор-республиканец Линдси Грэм даже призвалне вносить мяч в Белый дом и проверить подарок на наличие прослушивающихустройств.Устройство в мяче, действительно, есть, но не шпионское – в неговшит рекламный чип, поддерживающий технологию NFC, сообщает Bloomberg. Мяч можносвязать со смартфоном и получить эксклюзивный контент – информацию о продукте,футбольные новости, расписание соревнований.Производитель мяча – компания Adidas – не сталакомментировать, мог бы чип быть взломан российской стороной. Нет никакихпредположений о том, что у таких мячей или их чипов есть уязвимостибезопасности.На фотографиях с пресс-конференции Путина и Трампа нельзяопределить, был ли чип удален или заменен, а также был ли мяч специальноизготовлен для события и лишь напоминал продукт Adidas. Известно, что американскиеспецслужбы проверили мяч на безопасность.16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов России и США.Лидеры беседовали с глазу на глаз более двух часов, а потом общались с журналистами.На пресс-конференции Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяччемпионат мира-2018.Передавая коллеге подарок, Путин сказал, что теперь этот мяч на его стороне. Делов том, что чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде иМексике. Трамп взял мяч, рассмотрел и его бросил своей супруге, сидящей в первомряду. "Это для сына Барона", – сказал президент.