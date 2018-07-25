Радар-бурильщик Mars Express обнаружил на Красной планете подледное озеро, которое расположено на глубине около 1,5 километра. Диаметр водоема составляет до 20 километров. Если эти данные подтвердятся, ученые сделают еще один шаг к ответу на вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе.

Радар-бурильщик Mars Express обнаружил на Красной планете подледное озеро, которое расположено на глубине около 1,5 километра. Диаметр водоема составляет до 20 километров. Если эти данные подтвердятся, ученые сделают еще один шаг к ответу на вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе, сообщает Science.В настоящий момент исследователи предполагают, что вода в марсианском озере соленая, а ее температура составляет около минус 10-20 по Цельсию.Интересно, что похожие показатели исследователи зафиксирвоали в открытом недавно подледном водоеме в Канаде.Ученые не исключают существования микроорганизмов, которые используют для метаболизма соль и способны выживать при отрицательной температуре.Также исследователи считают, что на Марсе может быть целая сеть подобных водоемов.