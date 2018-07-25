Авария произошла в понедельник, 23 июля

Авария произошла в понедельник, 23 июляНа трассе Кострома - Красное столкнулись два автомобиля - грузовая «ГАЗель» и иномарка Chevrolet.В результате ДТП пострадали три человека - две женщины и восьмилетний ребенок.Авария на трассе произошла в понедельник, 23 июля. По предварительной информации, водитель такси на светофоре влетел под грузовик. Он не рассчитал нужную дистанцию. Также мужчина отказался от медицинского освидетельствования.По данному факту дорожная полиция проводит проверку.