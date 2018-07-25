В Туймазинском районе республики Башкортостан произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, пострадали пятеро. Среди пострадавших есть дети.

В Туймазинском районе республики Башкортостан произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, пострадали пятеро. Среди пострадавших есть дети.На автодороге М5 "Урал" водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota, которую от удара развернуло. Это привело к столкновению с еще одним автомобилем, Mazda, сообщает региональный новостной портал "МедиаКорСеть".От полученных травм на месте скончался 39-летний водитель автомобиля Kia Rio. Остальные пострадавшие госпитализированы в больницы. Травмы получили пассажиры Kia – 33-летняя женщина и двое детей 5 и 12 лет, а также водитель автомобиля Toyota и пассажир.На месте ДТП работают экстренные службы. Данные о жертвах аварии уточняются.