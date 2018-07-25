Российскому авианесущему крейсеру Адмирал Кузнецов, в первую очередь, ремонтируют главную энергетическую установку. Запланирована замена котлов, обновление турбозубчатых агрегатов, турбогенераторов и турбодизелей. Все работы займут около двух с половиной лет, после чего корабль ждут семь месяцев испытаний.

Российскому авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов", в первую очередь, ремонтируют главную энергетическую установку. Запланирована замена котлов, обновление турбозубчатых агрегатов, турбогенераторов и турбодизелей. Все работы займут около двух с половиной лет, после чего корабль ждут семь месяцев испытаний, рассказал агентству ТАСС глава Центра судоремонта "Звездочка" Сергей Маричев.Генеральный директор добавил, что обслуживание "Адмирала Кузнецова" началось в мае этого года. Большую часть работ проведут у причала. Однако в какой-то момент корабль будет поставлен в плавучий док ПД-50, где ему отремонтируют главный вал и винт, покрасят корпус.Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" прошел боевое крещение в 2015 году, когда его отправили к берегам Сирийской Арабской Республики. Впервые за всю историю российского флота многоцелевые палубные истребители Су-33 и МиГ-29К участвовали в реальных боевых действиях. Всего на счету у корабельной авиации 420 вылетов, 117 из них ночные.