В среду Заволжским районным судом Ярославля заключены под стражу сотрудники колонии №1, задержанные за пытки осужденного, - младший инспектор Сергей Драчев, старший инспектор отдела безопасности Максим Яблоков, а также заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов.
В среду Заволжским районным судом Ярославля заключены под стражу сотрудники колонии №1, задержанные за пытки осужденного, — младший инспектор Сергей Драчев, старший инспектор отдела безопасности Максим Яблоков, написавший явку с повинной, а также заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов. Они останутся под стражей до 22 сентября, передает РИА Новости.
При этом суд принял решение продлить срок задержания на 72 часа четвертому подозреваемому по делу об избиении задержанного — Ивану Калашникову.
Как сообщила пресс-секретарь ярославского облсуда Наталия Сарбунова, Калашникову продлили срок задержания на 72 часа, до 28 июля. Суд не счел достаточными доказательства, полученные следователями. Следствие соберет дополнительные доказательства и представит их суду.
Один из задержанных сотрудников колонии затруднился ответить на вопрос журналистов, почему он и его коллеги проявляли такую жестокость.
"Я не могу ответить на этот вопрос", — сказал Ефремов, добавив, что виновным себя он признает.
Как известно, по делу проходит шесть сотрудников колонии. В ближайшее время должен решиться вопрос о заключении под стражу остальных подозреваемых.
Видео с избиением заключенного попало в СМИ на прошлой неделе. ЧП произошло в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. Позже ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Расследование пыток передано в СК РФ.