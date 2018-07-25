В среду Заволжским районным судом Ярославля заключены под стражу сотрудники колонии №1, задержанные за пытки осужденного, - младший инспектор Сергей Драчев, старший инспектор отдела безопасности Максим Яблоков, а также заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов.

В среду Заволжским районным судом Ярославля заключены под стражу сотрудники колонии №1, задержанные за пытки осужденного, — младший инспектор Сергей Драчев, старший инспектор отдела безопасности Максим Яблоков, написавший явку с повинной, а также заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов. Они останутся под стражей до 22 сентября​​​, передает РИА Новости.При этом суд принял решение продлить срок задержания на 72 часа четвертому подозреваемому по делу об избиении задержанного — Ивану Калашникову.Как сообщила пресс-секретарь ярославского облсуда Наталия Сарбунова, Калашникову продлили срок задержания на 72 часа, до 28 июля. Суд не счел достаточными доказательства, полученные следователями. Следствие соберет дополнительные доказательства и представит их суду.Один из задержанных сотрудников колонии затруднился ответить на вопрос журналистов, почему он и его коллеги проявляли такую жестокость."Я не могу ответить на этот вопрос", — сказал Ефремов, добавив, что виновным себя он признает​​​.Как известно, по делу проходит шесть сотрудников колонии. В ближайшее время должен решиться вопрос о заключении под стражу остальных подозреваемых.Видео с избиением заключенного попало в СМИ на прошлой неделе. ЧП произошло в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. Позже ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Расследование пыток передано в СК РФ.